POL-MS: E-Bike Teilediebstahl - Schützen Sie Ihr Akku und Ihr Display!

Aufgrund vermehrter Diebstähle von E-Bike-Teilen in den letzten Wochen hat die Abteilung für Kriminalprävention der Polizei Münster ein paar Tipps und Hinweise zum Diebstahlschutz zusammengestellt: E-Bikes sind teure Fahrzeuge und stehen immer mehr im Fokus von Fahrraddieben. Genauso beliebt bei Langfingern sind Fahrradteile, wie Akkus und Displays.

Es gibt bereits einige Methoden, wie ein Tresor für den Akku. Dies ist in der Montage allerdings aufwendig und bringt zusätzliches Gewicht. Für das Display gibt es zwar Spezialschrauben, jedoch können diese gewaltsam rausgebrochen werden und dabei zusätzlichen Schaden am Fahrrad anrichten. Eine empfehlenswerte Methode ist ein E-Bike-Akku mit Akkuschloss. Das Schloss ist zwar nicht ganz günstig, aber hilfreich und sicher. Die beste und günstigste Methode ist es, den Akku und das Display abzunehmen - denn was nicht da ist, kann auch nicht gestohlen werden.

Mehr Infos zu Diebstahlschutz auch in Keller und Garage: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/elektroraeder-vor-diebstahl-schuetzen-auch-in-keller-und-garage/

Weitere Informationen zu Kriminalprävention finden Sie unter: https://muenster.polizei.nrw/kriminalpraevention-12

