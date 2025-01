Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt diese Frau?

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Die Polizei sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau, die wegen Diebstahl und Betrug gesucht wird. Am 16. Juli 2024 traf ein Mann in einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Marcel-Paul-Straße auf die Gesuchte, die ihn in ein Gespräch verwickelte. Unter Ablenkung entwendete sie ihm die Geldbörse und verschwand in unbekannte Richtung. Erst später in seiner Wohnung stellte der Geschädigte den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte hob die Täterin noch am gleichen Tag in einer Sparkassen-Filiale in Erfurt Herrenberg Bargeld im vierstelligen Bereich ab. Dabei ist sie durch die Überwachungsanlage aufgenommen worden. Wer die Frau erkennt oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Weimar zu melden (Tel. 03643 882-0, E-Mail: kps.weimar@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0183710/2024).

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell