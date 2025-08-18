PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Büro - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen Donnerstagmittag (14.08., 13:30 Uhr) und Sonntagmittag (17.08., 12:55 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu Geschäftsräumen in einem Mehrparteienhaus in der Scharnhorststraße verschafft.

Der oder die Täter gelangen durch Manipulation des Türschlosses in die Geschäftsräume, durchsuchten mehrere Rollcontainer und schlossen mithilfe eines Schlüssels den Aktenschrank mit Personalakten auf. Zudem wurde Bargeld aus einer Geldkassette in drei- bis vierstelligem Bereich entwendet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

