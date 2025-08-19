PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Fahrerflucht im Kreuzungsbereich Einsteinstraße - Polizei sucht Zeugen und Taxi-Fahrer

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (18.08., 13:55 Uhr) hat es im Kreuzungsbereich Einsteinstraße Ecke Rishon-Le-Zion-Ring beinahe einen Zusammenstoß gegeben, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher oder der Verursacherin und Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein Bus auf der Rechtsabbiegerspur der Einsteinstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte der Busfahrer zur Weiterfahrt und zum Abbiegen an. Plötzlich scherte ein Pkw, der von links kam, vor dem Bus ein und schnitt die Fahrlinie des Busses. Daraufhin musste der Busfahrer bis zum Stillstand abbremsen, wobei sich eine Insassin leicht verletzte.

Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin habe die Fahrt fortgesetzt. Das Auto soll ein Mercedes eines Taxiunternehmens gewesen sein.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

