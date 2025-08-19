Polizei Münster

POL-MS: Zu langsam auf der Autobahn - 27-Jähriger positiv auf Drogen und Alkohol getestet

Münster (ots)

Am Montagmorgen (18.08., 06:59 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 43 einen Fahrzeugführer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol sein Auto führte.

Die Autobahnpolizisten wurden auf den 27-Jährigen aufmerksam, da dieser mit einer geringen Geschwindigkeit von etwa 60 km/h in Richtung Wuppertal unterwegs war. An der Anschlussstelle Lavesum kontrollierten die Beamten den Mann und stellten währenddessen fest, dass er stark verengte Pupillen hatte. Zudem nahmen sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,1 Promille.

Dem 27-jährigen Polen wurde eine Blutprobe entnommen und er entrichtete eine Sicherheitsleistung. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

