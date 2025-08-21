Polizei Münster

POL-MS: Mehrfacher Ladendieb festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (19.08., 17:55 Uhr) ist es in einem Supermarkt in der Von-Steuben-Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der Täter konnte festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 39-jährige Beschuldigte einen Teil seines Einkaufes nicht bezahlt. Ein Ladendetektiv habe ihn dabei beobachtet und gestellt.

Die Beamten haben den 39-Jährigen in Polizeigewahrsam gebracht. Der Mann ist bereits für mehrfache Ladendiebstähle und weitere Delikte bekannt.

Nach der Festnahme wurde der Iraner auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (20.08.) beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

