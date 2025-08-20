PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Mobile Videobeobachtung zurück am Hauptbahnhof - Wartung abgeschlossen

Münster (ots)

Die mobilen Videobeobachtungsanlagen der Polizei sind zurück in Münster und stehen ab sofort (20.08.) wieder an ihrem Standort an der Westseite des Hauptbahnhofs. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten sind sie nun wieder in Betrieb und einsatzbereit.

In der Zeit der Wartung hat die Polizei den Bereich mit intensiven Präsenzmaßnahmen bestreift und mit Razzien für wahrnehmbare Sicherheit gesorgt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

