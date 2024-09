Polizei Hamburg

POL-HH: 240925-2. Einsatzmaßnahmen der Polizei im Vorlauf der Fußballbegegnung Dynamo Kiew - Lazio Rom im Rahmen der UEFA Europa League

Hamburg (ots)

Zeit: 24.09.2024, 20:25 Uhr

Ort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt

Am heutigen Abend wird im Rahmen der UEFA Europa League die Spielbegegnung Dynamo Kiew - Lazio Rom im Volksparkstadion ausgetragen. Im Vorwege der Begegnung überprüften Einsatzkräfte der Polizei gestern Abend eine Gruppe mutmaßlicher italienischer Fußballfans und stellten dabei Hieb- und Stichwaffen sowie andere gefährliche Gegenstände sicher.

Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten bemerkten gestern Abend in der Hamburger Innenstadt die geschlossen auftretende Personengruppe bestehend aus circa 60 Männern. Nachdem die Gruppe versucht hatte, sich einer polizeilichen Begleitung zu entziehen und die Personen auch auf Ansprache der Polizistinnen und Polizisten nicht reagierten, hielten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei die Gruppe am Rathausmarkt an und überprüften diese.

Im Zuge der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte unter anderem fünf Messer, sechs Fleischklopfer, zwei Holzlatten, eine Keule, eine Rohrzange und einen Spieß und stellten diese Gegenstände sicher.

Um Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhindern, wurden alle überprüften Personen nach Abschluss der Kontrolle bis zum heutigen Morgen in Gewahrsam genommen. Zudem erhielten die Männer ein Aufenthaltsverbot für das Volksparkstadion sowie dessen näheres Umfeld am heutigen Abend.

Für das heutige Spiel im Volksparkstadion werden nach dem bisherigen Stand bis zu 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, die Polizei wird das Spiel begleiten und geht grundsätzlich von einem störungsfreien Verlauf aus.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell