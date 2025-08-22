PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit Fahrerflucht in der Goebenstraße - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.08., 15:52 Uhr) ist es in der Goebenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 74-jährigen Fahrradfahrer und einem Auto mit niederländischem Kennzeichen gekommen. Der unbekannte Fahrer des Pkw ist flüchtig. Die Polizei sucht nach ihm und nach weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 74-Jährige die Goebenstraße in Richtung Hammer Straße. Der Fahrer des niederländischen Autos kam ihm entgegen. Er überholte einen anderen Pkw, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der Münsteraner stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich nach dem Befinden des Radfahrers zu erkunden oder seine Personalien anzugeben.

Zeugenangaben zufolge soll der unbekannte Pkw-Fahrer über die Geiststraße weiter in Richtung Weseler Straße gefahren sein. Der flüchtige Autofahrer soll etwa 25 Jahre alt sein und kurzrasierte Haare haben. Sein Auto soll dunkelblau sein und ein niederländisches Kennzeichen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 15:35

    POL-MS: Einbruch in Gremmendorfer Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (20.08.) gegen 3 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant am Angelmodder Weg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch eine Terrassentür in das Gebäude. Er entwendete unter anderem einen Laptop, ein Mischpult und Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    POL-MS: Mehrfacher Ladendieb festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

    Münster (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (19.08., 17:55 Uhr) ist es in einem Supermarkt in der Von-Steuben-Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der Täter konnte festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 39-jährige Beschuldigte einen Teil seines Einkaufes nicht bezahlt. Ein Ladendetektiv habe ihn dabei beobachtet und gestellt. Die Beamten ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:07

    POL-MS: Mobile Videobeobachtung zurück am Hauptbahnhof - Wartung abgeschlossen

    Münster (ots) - Die mobilen Videobeobachtungsanlagen der Polizei sind zurück in Münster und stehen ab sofort (20.08.) wieder an ihrem Standort an der Westseite des Hauptbahnhofs. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten sind sie nun wieder in Betrieb und einsatzbereit. In der Zeit der Wartung hat die Polizei den Bereich mit intensiven Präsenzmaßnahmen bestreift und mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren