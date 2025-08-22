Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit Fahrerflucht in der Goebenstraße - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.08., 15:52 Uhr) ist es in der Goebenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 74-jährigen Fahrradfahrer und einem Auto mit niederländischem Kennzeichen gekommen. Der unbekannte Fahrer des Pkw ist flüchtig. Die Polizei sucht nach ihm und nach weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 74-Jährige die Goebenstraße in Richtung Hammer Straße. Der Fahrer des niederländischen Autos kam ihm entgegen. Er überholte einen anderen Pkw, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der Münsteraner stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich nach dem Befinden des Radfahrers zu erkunden oder seine Personalien anzugeben.

Zeugenangaben zufolge soll der unbekannte Pkw-Fahrer über die Geiststraße weiter in Richtung Weseler Straße gefahren sein. Der flüchtige Autofahrer soll etwa 25 Jahre alt sein und kurzrasierte Haare haben. Sein Auto soll dunkelblau sein und ein niederländisches Kennzeichen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

