POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrradsattel - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots) - (jd) Am Mittwochnachmittag (03.09.) stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt einen Diebstahl fest: Der oder die bisher unbekannten Täter gingen das Schild im Kreuzungsbereich der Carl-Severing-Straße / Schloßstraße gewaltsam an und nahmen es aus der Verankerung. Die Befestigungsstellen des Schildes befanden sich noch an dem zurückgelassenen Pfosten. Zeugen, die ...

mehr