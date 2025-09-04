PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrradsattel - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder stellte sein Fahrrad der Marke Bulls am Mittwoch (03.09.) gegen 17.00 Uhr am Augustinerplatz ab. Als der Mann gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, fehlte sein Sattel. Unbekannte hatten den Sattel offenbar aus dem Sattelrahmen entfernt und dann entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:58

    POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

    Löhne (ots) - (jd) Um 7.55 Uhr ereignete sich gestern (03.09.) im Kreisverkehr Koblenzer Straße / Großensieker Weg ein Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Löhnerin fuhr mit ihrem VW auf dem Großensieker Weg in Richtung Kreisverkehr und beabsichtigte, in diesen einzufahren. Zeitgleich fuhr ein 7-jähriger Löhner mit seinem Fahrrad am Großensieker Weg und beabsichtigte, die Straße an einem Fußgängerüberweg zu ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:57

    POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Stoppschild

    Bünde (ots) - (jd) Am Mittwochnachmittag (03.09.) stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt einen Diebstahl fest: Der oder die bisher unbekannten Täter gingen das Schild im Kreuzungsbereich der Carl-Severing-Straße / Schloßstraße gewaltsam an und nahmen es aus der Verankerung. Die Befestigungsstellen des Schildes befanden sich noch an dem zurückgelassenen Pfosten. Zeugen, die ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:48

    POL-HF: BMW-Fahrer erfasst Radfahrer - Jugendlicher schwer verletzt

    Bünde (ots) - (jd) Gestern (02.09.) ereignete sich um 8.35 Uhr am Südring ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Bünder fuhr mit seinem BMW auf der Schwartemeierstraße in Richtung Südring. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, den Südring zu überqueren, um auf der Winkelstraße seine Fahrt fortzusetzen. Als der Mann in den Einmündungsbereich einfuhr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren