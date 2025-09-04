POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrradsattel - Polizei sucht Zeugen
Herford (ots)
(jd) Ein Herforder stellte sein Fahrrad der Marke Bulls am Mittwoch (03.09.) gegen 17.00 Uhr am Augustinerplatz ab. Als der Mann gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, fehlte sein Sattel. Unbekannte hatten den Sattel offenbar aus dem Sattelrahmen entfernt und dann entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell