Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250904.1 Hennstedt: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Hennstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 29.08.2025, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 31.08.2025, 22:00 Uhr) kam es in Hennstedt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Unbekannte besprühten in den Straßen Kummerfeld, Feldstraße und Siedlerstraße Baustellenabsperrungen, Schachtdeckel, öffentliche Mülleimer, Verkehrszeichen, eine Parkbank, ein Verkaufsschild einer Immobilienfirma, Pflastersteine sowie einen Buchenbaum. Die Täter nutzten dabei schwarze und grüne Sprühfarbe und brachten unter anderem Parolen gegen den FC St. Pauli sowie HSV-Symbole an.

Die Polizei Hennstedt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum. Zeugen melden sich bitte unter 04836 2559920 oder per E-Mail an Hennstedt.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

