POL-IZ: 250904.1 Hennstedt: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen
Hennstedt (ots)
Am vergangenen Wochenende (Freitag, 29.08.2025, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 31.08.2025, 22:00 Uhr) kam es in Hennstedt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.
Unbekannte besprühten in den Straßen Kummerfeld, Feldstraße und Siedlerstraße Baustellenabsperrungen, Schachtdeckel, öffentliche Mülleimer, Verkehrszeichen, eine Parkbank, ein Verkaufsschild einer Immobilienfirma, Pflastersteine sowie einen Buchenbaum. Die Täter nutzten dabei schwarze und grüne Sprühfarbe und brachten unter anderem Parolen gegen den FC St. Pauli sowie HSV-Symbole an.
Die Polizei Hennstedt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum. Zeugen melden sich bitte unter 04836 2559920 oder per E-Mail an Hennstedt.PSt@polizei.landsh.de.
Björn Gustke
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell