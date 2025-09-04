PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250904.1 Hennstedt: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Hennstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 29.08.2025, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 31.08.2025, 22:00 Uhr) kam es in Hennstedt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Unbekannte besprühten in den Straßen Kummerfeld, Feldstraße und Siedlerstraße Baustellenabsperrungen, Schachtdeckel, öffentliche Mülleimer, Verkehrszeichen, eine Parkbank, ein Verkaufsschild einer Immobilienfirma, Pflastersteine sowie einen Buchenbaum. Die Täter nutzten dabei schwarze und grüne Sprühfarbe und brachten unter anderem Parolen gegen den FC St. Pauli sowie HSV-Symbole an.

Die Polizei Hennstedt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum. Zeugen melden sich bitte unter 04836 2559920 oder per E-Mail an Hennstedt.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:53

    POL-IZ: 250903.2 Wesselburen: Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall auf Supermarkt-Parkplatz

    Wesselburen (ots) - Am Dienstagabend zeigte ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wesselburen zwei Jugendlichen eine bislang unbekannte Waffe. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 20:00 Uhr sprach der stark alkoholisierte Mann die beiden 15-Jährigen in der Bahnhofstraße an und zeigte ihnen die Waffe. Er bedrohte die Jugendlichen damit aber nicht. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:53

    POL-IZ: 250903.1 Brunsbüttel: Ölverunreinigung in der Schleusenanlage festgestellt

    Brunsbüttel (ots) - In der vergangenen Nacht erhielten die Beamten der Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel Kenntnis von Ölverunreinigungen in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals. Die Schleuse blieb mehrere Stunden gesperrt. Gegen 02:00 Uhr stellten Einsatzkräfte fest, dass alle vier Schleusenkammern in Brunsbüttel von Verunreinigungen betroffen waren. Der ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:13

    POL-IZ: 250902.3 Kellinghusen: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kellinghusen (ots) - Am Donnerstagvormittag, den 21.08.2025, kam es in Kellinghusen auf dem Parkplatz eines Discounters zu einem Unfall. Die Polizei bittet den geschädigten Fahrzeugnutzer, sich zu melden. Auf dem Parkplatz in der Straße An der Stör parkte gegen 11:00 Uhr ein 21-Jähriger seinen Citroën aus. Dabei stieß er gegen einen silbernen Opel Astra, der auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren