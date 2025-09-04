PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 250904.2 Marne: Zeugenaufruf: Blauer Audi in Marne beschädigt

Marne (ots)

In Marne fuhr zwischen Montag, den 25.08.2025, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 26.08.2025, 09:35 Uhr, eine unbekannte Person gegen einen geparkten Audi. Die Polizei sucht Zeugen.

Der blaue Wagen eines 22-Jährigen stand in der Albert-Schweitzer-Straße nahe der Einmündung zur Röntgenstraße. In dem genannten Zeitraum entstanden am hinteren linken Radkasten sowie an der Felge Lackkratzer. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Marne ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen in der Albert-Schweitzer-Straße nahe der Röntgenstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marne unter 04851 95070 oder per E-Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

