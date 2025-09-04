POL-IZ: 250904.2 Marne: Zeugenaufruf: Blauer Audi in Marne beschädigt
Marne (ots)
In Marne fuhr zwischen Montag, den 25.08.2025, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 26.08.2025, 09:35 Uhr, eine unbekannte Person gegen einen geparkten Audi. Die Polizei sucht Zeugen.
Der blaue Wagen eines 22-Jährigen stand in der Albert-Schweitzer-Straße nahe der Einmündung zur Röntgenstraße. In dem genannten Zeitraum entstanden am hinteren linken Radkasten sowie an der Felge Lackkratzer. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei Marne ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen in der Albert-Schweitzer-Straße nahe der Röntgenstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marne unter 04851 95070 oder per E-Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de.
