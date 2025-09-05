PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 250905.2 Meldorf: Katzenbabys in Tüte ausgesetzt

Meldorf (ots)

Am Freitagmorgen fanden Anwohner in Meldorf erneut ausgesetzte Katzenbabys. Bereits zum dritten Mal seit September 2024 kam es in der Norderstraße zu einem solchen Fall. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 06:15 Uhr entdeckte ein Anwohner sechs Kätzchen, die sich in einer Plastik-Einkaufstüte befanden. Die Tiere waren ohne Hilfe nicht überlebensfähig. Polizeibeamte versorgten sie zunächst auf der Polizeistation und brachten sie anschließend ins Tierheim, wo sie nun artgerecht aufgezogen werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter 04832 20350 oder per Mail an Meldorf.PSt@polizei.landsh.de bei der Polizeistation Meldorf.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

