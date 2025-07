Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 18.07. bis 20.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden: Ein 59-jähriger Mann befährt am 18.07.25 gegen 12.15 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße 808 und hat die Absicht, nach rechts auf die Hauptstraße in Tettens abzubiegen. Er gerät nach rechts von der Fahrbahn und überfährt ein Verkehrsschild ("Hauptstraße"). Dabei kommt es zu Sachschäden an Pkw und Schild. Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden: Am 18.07.25, gegen 15.30 Uhr, beabsichtigt eine 37-jährige Frau mit ihrem Pkw von einem Grundstück in der Peter-Grave-Straße in Schortens in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersieht sie einen von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei leichter Sachschaden an beiden Pkw entsteht. Umweltdelikt: Am 18.07.25, gegen 16.25 Uhr, wird der Polizei eine starke Rauchentwicklung im Alten Mühlenweg in Schortens gemeldet. Von einem Brandgeschehen in Waldnähe ausgehend, begeben sich daraufhin die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Dort eingetroffen wird festgestellt, dass ein 32-jähriger Mann in seinem Garten verbotenerweise Gartenabfälle verbrennt und dies zudem noch ohne jegliche Absicherung. Gegen den Mann wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gefährdung des Straßenverkehrs: Auf dem Oldenburger Damm in Sande kommt es am 18.07.25, gegen 23.23 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw den Oldenburger Damm in Richtung Bundesstraße 210. Im Kreuzungsbereich zur B210 übersieht er die für seine Richtung Rotlicht zeigende Ampelanlage, sowie den davor wartenden Pkw eines 71-jährigen Mannes. Der Verursacher fährt auf den vor ihm wartenden Pkw auf, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 45-jährigen Mannes fest. Ein Alcotest ergibt bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,60 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch: Eine Polizeistreife stellt am 19.07.25, gegen 04.05 Uhr in der Oldenburger Straße in Schortens einen Pkw fest, dessen Fahrer offensichtlich Mühe hat, sein Fahrzeug gerade auf der Straße zu halten. Immer wieder kommt dieses leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Beamten folgen dem Pkw und können ihn schließlich in der Roffhausener Landstraße anhalten und kontrollieren. Dabei wird festgestellt, dass sich an dem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen befinden und der Pkw nicht zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen ist. Zudem wird festgestellt, dass das Fahrzeug die letzte Hauptuntersuchung Anfang Juli aufgrund erheblicher Mängel nicht bestanden hat. Als die Beamten den 24-jährigen Fahrer schließlich nach seinen Führerschein fragen, wird auch dies verneint. Er hat keinen! Die Weiterfahrt wird untersagt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen: Am 19.07.25, gegen 10.38 Uhr, befährt eine 42-jährige Frau mit ihrem Pkw in Sande den Oldenburger Damm, aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Bundesstraße 210. Als sie in den Kreisverkehr Hauptstraße / Bahnhofstraße einfahren will, übersieht sie einen von rechts kommenden 61-jährigen Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzt und sich dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Eine ähnliche Situation entsteht gegen 14.15 Uhr im Moorhauser Weg in Schortens. Hier befährt eine 61-jährige Frau mit ihrem Pkw den Moorhauser Weg und hat die Absicht, nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersieht sie eine kreuzende 50-jährige Radfahrerin. Auch hier kommt es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht. Ebenfalls entsteht an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Fahren ohne Fahrerlaubnis: Eine Polizeistreife führt am 19.07.25, gegen 09.26 Uhr, Kontrollen in der Fuhlrieger Allee im Wangerland durch. Da bei einem sich annähernden Pkw mit Anhänger noch schnell ein Fahrerwechsel durchgeführt wird, halten die Beamten das Gespann zum Zwecke einer Kontrolle an. Während die jetzt am Steuer sitzende Frau ordnungsgemäß ihren Führerschein vorzeigen kann, stellt sich heraus, dass der nun auf dem Beifahrersitz befindliche 55-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da die Frau Halterin des Pkw ist und die Fahrt zugelassen hat, wird gegen beide Fahrzeuginsassen ein Strafverfahren eingeleitet. Trunkenheit im Verkehr: Im Rahmen ihrer Streife werden Polizeibeamte am 19.07.25, gegen 04.40 Uhr, im Ostlandweg in Sande auf einen Pkw aufmerksam. Nachdem sie das Fahrzeug zur Kontrolle anhalten, stellen sie in der Atemluft der 21-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergibt bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille. Daraufhin wird ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen die junge Frau wird ein Strafverfahren eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In der Oldenburger Straße in Schortens stellt eine Polizeistreife am 19.07.25, gegen 19.15 Uhr einen Motorroller fest, der von dem männlichen Fahrer beim Anblick der Polizei schlagartig abgebremst wird. Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass es sich um einen Mofa-25-Roller handelt, der jedoch offensichtlich wesentlich schneller fahren kann. Dies bestätigt sich bei einer weitergehenden Überprüfung die zeigt, dass der Motorroller eine Geschwindigkeit von ca. 60 km/h erreichen kann. Da der 17-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell