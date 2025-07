Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven, 18.07.25

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Tatzeitraum - Mittwoch, 16.07.25, 17 Uhr bis Donnerstag 17.07.25, 07:30 Uhr - wurde in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Heppens eingebrochen. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

Brände

Am Donnerstagabend kam es erneut zu mehreren Bränden im Stadtgebiet Wilhelmshaven. Zunächst brannte gegen 20:45 Uhr ein Pkw im Banter Weg. Etwa zwei Stunden später brannte ein Altpapiercontainer in der Gökerstraße. Gegen 23:30 Uhr brannte ein selbiger auf einem Sammelplatz in der Schellingstraße. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Brände rasch löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Brände gelegt worden sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem inwieweit Tatzusammenhänge zwischen den Bränden bestehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 16.07.25, zwischen 09.00 Uhr und 12.57 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Banter Weg, Höhe Haus Nr. 9, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Renault vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

