Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Marc Vinschen zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Hünxe bestellt

Hünxe (ots)

Der Rat der Gemeinde Hünxe hat in seiner Sitzung am 9. Juli 2025 Marc Vinschen für die nächsten sechs Jahre zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr bestellt. Er ergänzt damit die bisherige Leitung der Feuerwehr mit Stephan Hinz-Sobottka und seinem Stellvertreter Jens Förster. Heute Morgen überreichte Bürgermeister Dirk Buschmann die Urkunde im Rathaus.

Vorausgegangen war eine Anhörung der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Hünxe unter Beteiligung des Kreisbrandmeisters Markus Janßen. Sowohl bei der offiziellen Anhörung als auch bei den zuvor geführten Gesprächen in den vier Einsatzeinheiten gab es ausschließlich positive Rückmeldungen der Kameradinnen und Kameraden zur Übernahme dieser Aufgabe.

Marc Vinschen ist bereits seit 2004 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Nach seiner Zeit in der Jugendfeuerwehr Alpen wechselte er 2010 in die Einsatzeinheit und absolvierte seitdem zahlreiche Lehrgänge und Seminare. Ende 2022 zog er nach Drevenack und engagiert sich seitdem in der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe. Dort ist er für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und leitet zudem mit einem weiteren Kameraden die Stabsstelle Ausbildung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell