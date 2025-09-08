PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250908.2 Busenwurth: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

Busenwurth (ots)

Sonntagabend kam es in Busenwurth an der Bundesstraße zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Dabei bedrohten sich die Beteiligten gegenseitig mit Werkzeugen und einem Baseballschläger. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr gerieten an der Bundesstraße in Busenwurth mehrere Personen im Alter von 17 bis 43 Jahren in eine Auseinandersetzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen bedrohten die Deutschen sich gegenseitig mit Werkzeugen und einem Baseballschläger und gingen auch körperlich aufeinander los. Zu einem Einsatz der Gegenstände kam es nicht.

Mehrere Streifenwagen aus dem Kreisgebiet fuhren den Einsatzort an. Dort kontrollierten die Einsatzkräfte ein Auto, mit dem einige der Beteiligten den Bereich verlassen wollten. Im Fahrzeug stellten sie eine Schreckschusspistole sicher, für die der Besitzer eine Erlaubnis besitzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte er die Waffe möglicherweise zum Drohen eingesetzt.

Die Polizei leitete Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

