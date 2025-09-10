Polizei Hamburg

POL-HH: 250910-2. Vollstreckung eines Haftbefehls nach Tötungsdelikt in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 29.11.2024, 09:05 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Nord, Susanne-von-Paczensky-Straße

Nachdem es Mitte November 2024 im Hamburger Stadtteil Altona-Nord zu einem Tötungsdelikt gekommen war, haben Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission (LKA 41) heute Morgen einen Tatverdächtigen verhaftet.

Zum Sachverhalt wird zunächst auf die zuvor veröffentlichten Pressemitteilungen verwiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6023327 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5927919

Nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Hamburg ist der ehemalige Lebensgefährte, ein 36-jähriger Deutscher, dringend verdächtig, die 34-Jährige durch Gewalteinwirkung getötet zu haben.

Die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Landgericht einen Haftbefehl gegen den Mann, der heute Morgen vollstreckt wurde.

Der 36-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, die Ermittlungen dauern an.

Schl.

