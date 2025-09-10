Polizei Hamburg

POL-HH: 250910-1. Zuführung nach Verdacht der Abgabe eines Narkosemittels an ein Kind in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Zeit: 09.09.2025; 08:20 Uhr

Ort: Hamburg, Farmsen-Berne, August-Krogmann-Straße

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern einen 30-Jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, ein verschreibungspflichtiges Medikament an einen 13-Jährigen verkauft zu haben. Der Tatverdächtige muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Gestern Morgen erlitt ein 13-jähriger Junge in einem Linienbus im Stadtteil Farmsen-Berne mutmaßlich aufgrund der missbräuchlichen Einnahme einer verbotenen Substanz einen medizinischen Notfall.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte das Kind daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung erhielt im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Hinweise darauf, dass der 13-Jährige Ketamin eingenommen habe könnte, welches er mutmaßlich am Montagabend bei dem 30-Jährigen erworben hatte.

Ermittlerinnen und Ermittler des Drogendezernats (LKA 68) übernahmen die Ermittlungen und durchsuchten daraufhin im Stadtteil Wandsbek die Wohnung des Tatverdächtigen, den sie auch in seiner Wohnung antrafen.

Hierbei fanden sie unter anderem rund 80 Gramm Amphetamine, circa 26 Gramm Ketamin, mehrere Ecstasy-Tabletten und etwas Kokain. Der 30-Jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Das Kind wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich in Obhut der Erziehungsberechtigten.

