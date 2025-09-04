FW Hagen: Brandeinsatz - Heckenbrand im Ortsteil Boele
Hagen (ots)
Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Brandereignis im Ortsteil Boele alarmiert. Anrufer meldeten eine brennende Hecke vor einem Wohngebäude. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch Anwohner gelöscht worden. Die Einsatzkräfte führten eine Kontrolle nach Glutnestern mittels Wärmebildkamera durch und konnten den Einsatz dann beenden. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwache Mitte, verletzt wurde niemand.
