Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brandeinsatz - Heckenbrand im Ortsteil Boele

FW Hagen: Brandeinsatz - Heckenbrand im Ortsteil Boele
Hagen (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Brandereignis im Ortsteil Boele alarmiert. Anrufer meldeten eine brennende Hecke vor einem Wohngebäude. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch Anwohner gelöscht worden. Die Einsatzkräfte führten eine Kontrolle nach Glutnestern mittels Wärmebildkamera durch und konnten den Einsatz dann beenden. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwache Mitte, verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Hagen - Pressestelle
Mail: Feuerwehr-Pressestelle@stadt-hagen.de
Mobil: 01511-2995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

