Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Verkehrsunfall eingeklemmte Person - Pkw liegt auf Seite

Hagen (ots)

Am heutigen Mittwoch (03.09.) wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw alarmiert. Laut Erstmeldung sollte sich eine Person eingeklemmt im verunfallten und auf der Seite/Dach liegenden Pkw befinden. Bei Eintreffen war die Person jedoch bereits aus dem Fahrzeug befreit, sie wurde vom Rettungsdienst gesichtet, versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und auslaufende Betriebsmittel. Eingesetzt waren Kräfte beider Feuer- und Rettungswachen sowie der Rettungsdienst.

