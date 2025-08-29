PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW-Brand am Steinhügel

Iserlohn (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:28 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Iserlohn mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug sowie einem Tanklöschfahrzeug zu einem gemeldeten PKW-Brand am Steinhügel aus. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein PKW brannte im Bereich des Motorraums. Ein Atemschutztrupp leitete umgehend einen Löschangriff ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes hatten bereits alle Insassen das Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte beende

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Marvin Asbeck
Telefon: 02371 / 8066
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

