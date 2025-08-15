Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Linienbus kommt in Böschung zum Stehen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr wurde über den Notruf 112 der Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus in der Straße Im Lau gemeldet. Umgehend wurden ein Löschfahrzeug und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Ein Linienbus war aus bislang ungeklärter Ursache mit mehreren geparkten Pkw zusammengestoßen und auf einer Böschung am Straßenrand zum Stehen gekommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Bus noch nicht im Linienbetrieb, sodass sich lediglich der Fahrer im Fahrzeug aufhielt. Da dieser nicht eingeklemmt war, konnte er den Bus selbstständig verlassen.

Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer zur Kontrolle in ein Iserlohner Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte den Bus gegen ein weiteres Bewegen und kontrollierte alle beteiligten Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsstoffe.

Um die Kräfte der Berufsfeuerwehr für Paralleleinsätze freizuhalten, wurde gegen 20:30 Uhr die Löschgruppe Stadtmitte mit einem Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert. Kurz nach deren Eintreffen wurde ein Brand in einem Gebäude in Letmathe gemeldet, der jedoch kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich machte.

An der Einsatzstelle Im Lau unterstützten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Bergungsarbeiten des Abschleppunternehmens mit Beleuchtung und Personal. Nachdem der Bus geborgen und abgeschleppt war, wurden zwei Bäume, die durch den Aufprall beschädigt worden waren, kontrolliert.

Ein Baum war so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. Zudem wurde ein stark beschädigtes Verkehrszeichen auf Bodenhöhe abgesägt und am Fahrbahnrand abgelegt.

Nach der abschließenden Reinigung der Fahrbahn konnte die Einsatzstelle gegen 23:40 Uhr von den letzten Einsatzkräften verlassen werden.

Die Unfallursache ist Ermittlungsaufgabe der Polizei.

Im Einsatz befanden sich 16 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie vom Rettungsdienst und der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell