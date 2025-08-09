PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennender Badlüfter in Wohnung - acht Personen betroffen

Iserlohn (ots)

Die Feuerwehr Iserlohn wurde heute Morgen um 9:57 Uhr zu einem Wohnhaus am Kurt-Schumacher-Ring gerufen. In einer Wohnung war es im Badezimmer zum Brand eines elektrischen Lüfters gekommen. Beim Eintreffen des Löschzuges an der Einsatzstelle hatten die Bewohner der Wohnung das Feuer bereits selbstständig gelöscht und die betroffenen Räume verlassen. Alle acht Personen, die sich zum Brandereignis in der Wohnung befanden, hatten Rauchgase eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst medizinisch gesichetet werden. Es erfolgte ein anschließender Transport der Personen in Krankenhäuser nach Iserlohn und Hagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle sowie weitere Wohnungen und führten Lüftungsmaßnahmen durch. Der Kurt-Schumacher-Ring war für die Dauer des Einsatzes für den weiteren Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug und zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Hemer mit einem Krankentransportwagen. Die ebenfalls alarmierte Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr war nicht erforderlich und konnte den Einsatz abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Stefan Buchen
Telefon: 02371 / 806 - 6
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

