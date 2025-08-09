Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Weitere Einsätze für die Feuerwehr Iserlohn

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Iserlohn zu zwei weiteren Einsätzen gerufen.

Um 15:35 rückte der Löschzug der Berufsfeuerwehr gemeinsam mit der Löschgruppe Stadtmitte zur Westfalenstraße aus. Im Dachgeschoss eines Wohnhauses war ein Durchlauferhitzer in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen, hatte aber durch Rauch und Ruß die Wohnung erheblich in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht mehr bewohnbar gilt. Der Bewohner wurde kurz vom Rettungsdienst medizinisch gesichtet, lehnte aber einen Transport ins Krankenhaus ab. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit der Wärmebildkamera und öffnete eine Zwischendecke. Weitere Maßnahmen waren hier nicht erforderlich.

Weiter ging es um 16:58 Uhr: In Oestrich, in der Straße Am Lindenplatz, war zwischen der dichten Wohnbebauung eine Hecke und Teile eines Lebensbaumes in Brand geraten. Die Löschgruppe Oestrich, die am Gerätehaus ihren monatlichen Übungsdienst durchführte, war mit ihrem Löschgruppenfahrzeug ersteintreffend. Aber auch hier gab es nicht mehr viel für die Feuerwehr zu tun, da Anwohner das Feuer schon mit einem Gartenschlauch unter Kontrolle und weitestgehend abgelöscht hatten.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell