Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Frontalzusammenstoß auf der Drüpplingser Straße

Iserlohn (ots)

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr wurde über den Notruf 112 ein Verkehrsunfall mit möglicherweise eingeklemmten Personen gemeldet. Der Unfall sollte sich auf der Drüpplingser Straße ereignet haben.

Daraufhin alarmierte der Disponent den Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Drüpplingsen. Da zwei Fahrzeuge beteiligt sein sollten, wurden außerdem sofort zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug hinzugezogen.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage insofern, dass zwei Pkw frontal zusammengestoßen waren. Nicht bestätigt wurde jedoch die Meldung, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt seien. Alle Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Da sich insgesamt vier Personen, darunter ein sieben Monate altes Kind, in den Fahrzeugen befanden, wurde ein weiterer Rettungswagen zur Einsatzstelle angefordert.

Nachdem alle Patienten durch den Rettungsdienst gesichtet und erstversorgt worden waren, wurde eine Person in ein Krankenhaus nach Neheim gebracht, die drei anderen Patienten wurden in eine Unfallklinik nach Dortmund transportiert.

Die Feuerwehr klemmte an beiden Fahrzeugen die Batterien ab, beseitigte auslaufende Betriebsmittel und reinigte die Fahrbahn.

Die Drüpplingser Straße war für die Dauer des Einsatzes bis circa 13:30 Uhr voll gesperrt.

Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell