Polizei Hamburg

POL-HH: 250909-3. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Feststellzeit: 08.09.2025, 14:55 Uhr; Feststellort: Hamburg-Othmarschen, Paul-Ehrlich-Straße

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung, nachdem am Montagnachmittag ein Mann mit einer Schussverletzung am Bein in einem Krankenhaus erschienen war.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Mann zunächst unweit des Krankenhauseinganges auf und rief lautstark um Hilfe. Kurze Zeit später wurde der offensichtlich am Bein Verletzte von Mitarbeitenden der Klinik in das Gebäude geführt. Zu diesem Zeitpunkt trug der Mann einen notdürftigen Verband an seinem Unterschenkel.

Im Zuge der medizinischen Versorgung wurde bei dem 27-Jährigen eine nicht lebensgefährliche Schussverletzung am Unterschenkel festgestellt, die nach jetzigem Ermittlungsstand von bislang unbekannten Dritten verursacht wurde.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend eine Fahndung ein, die bislang nicht zur Identifizierung von Tatverdächtigen und nicht zur Lokalisierung eines Tatorts geführt hatte.

Das für Gewaltdelikte zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 123) hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun auch die Hintergründe der Tat.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell