LPI-NDH: Holzlagerstätte vermutlich in Brand gesetzt - Polizei ermittelt

Oberheldrungen (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis, nachdem eine Holzlagerstätte in Oberheldrungen, in der Heldrunger Straße, am Donnerstagnachmittag in Flammen stand. Feuerwehr und Polizei kamen gegen 17.40 Uhr zu Einsatz. Schnell konnten die Kameraden der örtlichen Feuerwehr den Brand bekämpfen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine Selbstentzündung oder ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0231670

