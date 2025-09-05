Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vegetation in Brand - Polizei ermittelt

Wingerode (ots)

Zu einem Flächenbrand rückten am Donnerstag gegen 16.20 Uhr die Kameraden der örtlichen Feuerwehr aus. Dieser wurde schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Letztendlich waren etwa 100 Quadratmeter Vegetation und eine Sitzgruppe von dem Brand betroffen. Ein Landwirt bemerkte den Brand und informierte die Rettungsleitstelle. Er gab überdies den Hinweis, dass er kurz vor dem Brand einen Mann mit Strohhut in der Nähe des Ereignisortes gesehen hat, der womöglich im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0231454

