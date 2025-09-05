Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Woffleben

Woffleben (ots)

Derzeit unbekannte Täter betraten widerrechtlich ein Grundstück in der Straße Zum Mühlengraben zwischen Dienstag 13 Uhr und Donnerstag 14.15 Uhr und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Dieses durchsuchten die Einbrecher nach Beutegut. Nach dem Auffinden von Bargeld und Wertgegenständen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Tatschaden, welcher sich aus Beute- und Sachschaden zusammensetzt, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und wurden bei der Spurensuche und -Sicherung durch Spezialisten der Kriminalpolizei Nordhausen unterstützt.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0231558

