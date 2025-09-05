Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mahlzeit löste sich in Rauch auf

Sondershausen (ots)

In der Borntalstraße schlug am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Rauchmelder Alarm. In einer Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses wurde eine Mahlzeit auf dem Herd zurückgelassen, sodass sie sich sprichwörtlich in Rauch auflöste. Neben der Feuerwehr kam auch der Rettungsdienst zum Einsatz. Verletzte waren nicht zu beklagen. auch die Feuerwehr musste nur bedingt tätig werden, da die Betroffenen bereits die Gefahr beseitigen konnten. Alle Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon.

