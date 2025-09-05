Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weltkriegsmunition aufgefunden

Udersleben (ots)

Bei Erdarbeiten auf seinem Grundstück in der Hauptstraße traute ein 62-Jähriger seinen Augen kaum, als er am Donnerstagnachmittag mehrere Munitionsteile freigelegt hatte. Die stark korrodierten Patronenhülsen stammen ersten Einschätzungen von Sachkundigen zufolge aus den Weltkriegszeiten. Ein Delaborierungsdienst wurde ebenso, wie die Ordnungsbehörde hinzugezogen, um eine sachgerechte Entsorgung vornehmen zu können. Noch am Abend wurde die Fundmunition abtransportiert.

