LPI-NDH: Riskante Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser suchen im Rahmen von Ermittlungen nach Zeugen, die Angaben zu einem Fahrzeug und gegebenenfalls den Fahrer machen können. Auf der Bundesstraße 4, zwischen dem Abzweig Bundesstraße 249/Ebenleben und Sondershausen, überholte am Dienstag, den 2. September, gegen 16.50 Uhr, ein Auto mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und gefährdete Verkehrsteilnehmer hierbei. Kollisionen konnten gerade noch verhindert werden. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden Ermittlungen der Polizei eingeleitet.

Nun werden Zeugen gesucht, die Überholvorgänge beobachtet haben oder sogar durch den Unbekannten gefährdet worden sind. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0229362

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

