Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb läuft Polizisten mit Beutegut in die Arme

Nordhausen (ots)

Am Pferdemarkt stellte am Mittwochabend ein Bürger sein Fahrrad ab und sicherte es mit einem Schloss. Jedoch reichte die Sicherung nicht für das Hinterrad aus, sodass dreiste Diebe dieses ausbauten. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort zunächst in unbekannte Richtung. Etwa eine Stunde nach der Tat lief der Dieb mit dem Rad in der Hand den Beamten in die Arme. Diese konnten den Täter folglich bekannt machen und das Beutegut sicherstellen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell