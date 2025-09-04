Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachs beendet Nachtfahrstunde - Kraftradfahrerin verletzt

Steigerthal (ots)

Am Mittwochabend befand sich eine Fahrschülerin in der Kraftradausbildung im Landkreis Nordhausen, als kurz vor der Ortslage Steigerthal ein Dachs die Fahrbahn kreuzte. Die 15-Jahre stieß während der Nachtfahrt mit dem Tier zusammen und kam zu Fall. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Dachs überlebte den Unfall und war nicht mehr auffindbar. An dem Kraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell