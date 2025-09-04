LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt - Sozia verletzt

Nordhausen (ots) - In der Uhlandstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz für die Feuerwehr und die Polizei. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses drang Rauch und ein Feuermelder schlug Alarm. Nach der Wohnungsöffnung durch die Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden. In der Küche wurde Essen auf einem Herd zurückgelassen, welches verkohlte und den Qualm verursachte. Personen kamen ebenso wenig wie ...

