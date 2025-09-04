PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt - Sozia verletzt

Harztor (ots)

Auf der Bundesstraße 81 kam bei Netzkater ein 62-jähriger Motorradfahrer mit seiner 65-jährigen Sozia in einer Kurve zu Fall. Hierbei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Das Motorrad des Herstellers BMW wurde bei dem Unfall beschädigt. Den Sachschaden schätzen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen auf etwa 5000 Euro. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

