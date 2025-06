Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kassel und dem Polizeipräsidium Mittelhessen zum Brand am Bahnhof Dillenburg

Am heutigen Samstag, den 21. Juni 2025, wurde die Rettungsleitstelle gegen 16:00 Uhr über einen Dachstuhlbrand am Bahnhof Dillenburg informiert. Einsatzkräfte der Polizei des Landes Hessen, der Bundespolizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes verlegten daraufhin unmittelbar unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Bahnhof Dillenburg. Dort eingetroffen konnten sie eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen und den gemeldeten Brand bestätigen. Durch die Feuerwehr erfolgte daraufhin noch vor Beginn der Löscharbeiten eine Absuche des betroffenen Gebäudes, im Rahmen derer in diesem keine Personen mehr angetroffen wurden. Der Bahnhof Dillenburg sowie der angrenzende Verkehrsraum mussten anlässlich des Brandes vorübergehend gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Beeinträchtigungen kam. Die Sperrungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und sonstigen Maßnahmen gegen 18:00 Uhr weitestgehend wieder aufgehoben werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden zuständigkeitshalber von der Polizei des Landes Hessen geführt.

