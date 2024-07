Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Flucht vor Polizei endet im Gewahrsam

Morsbach (ots)

Ein 46-jähriger Autofahrer versuchte sich am Mittwochabend (24. Juli) einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchtete vor den Polizeibeamten. Gegen 23 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, den 46-jährigen Autofahrer aus Windeck auf der Kreuzstraße in Morsbach-Erblingen zu kontrollieren und gab entsprechende Anhaltesignale. Anstatt anzuhalten, fuhr der 46-Jährige weiter in Richtung Holpe und bog nach rechts auf die Dorfstraße ab, wo er sein Auto stark beschleunigte. Kurz vor den Ortschaften Überholz und Kohlberg bog er auf einen Land- und Forstwirtschaftsweg ein. Erst, als eine Weiterfahrt aufgrund des Weges nicht mehr möglich war, hielt der 46-Jährige an. Der 46-Jährige sowie sein 30-jähriger Beifahrer aus dem Kreis Altenkirchen ließen sich widerstandslos festnehmen. Der 46-Jährige gab den Konsum von Amphetaminen zu. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Auto war nicht angemeldet. Des Weiteren fanden die Polizeibeamten in der Nähe auf dem Fluchtweg einen Beutel mit Betäubungsmitteln und Utensilien, die auf Drogenhandel hinweisen. Der 46-Jährige musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Das Auto wurde sichergestellt.

