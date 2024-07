Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (24. Juli) zwischen 6 und 16 Uhr hat ein Unbekannter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gummersbacher Straße, in der Nähe der Tankstelle, einzubrechen. Ein Nachbar hörte Geräusche im Flur. Als er nachsah, kam ihm ein unbekannter Mann entgegen. Der Unbekannte war circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und von breiter Statur. Er hatte kurze Haare und trug eine Kappe, eine Jeanshose, ein T-Shirt sowie einen hellblauen Mundschutz. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

