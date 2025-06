Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hoher Sachschaden - geringe Beute nach Einbruch in Herborn + Zusammenstoß zwischen PKW und Kind in Herborn

Dillenburg (ots)

Pressemeldungen vom 20.06.2025

Herborn: Zusammenstoß zwischen PKW und Kind

Ein Linienbus hielt am Donnerstag (19.6.) gegen 14.25 Uhr an der Haltestelle Sonnenweg. Ein 5-jähriges Mädchen stieg aus dem Bus aus und überquerte hinter diesem die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem PKW einer 54-Jährigen, die die Willy-Brandt-Straße in Richtung Oststraße fuhr. Das Kind erlitt leichte Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus zur medizinischen Abklärung verbracht. Am linken Außenspiegel des Daimlers entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Herborn, Tel.: 02772/4705-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Herborn: Hoher Sachschaden - geringe Beute nach Einbruch

Hohen Sachschaden richteten Einbrecher Donnerstagnacht bei einem Transportunternehmen im Ortsteil Burg an. Nachdem der Dieb den Zaun des Unternehmens in der Junostraße gegen 1.30 Uhr beschädigt hatte und so Zugang zum Grundstück erhielt, hebelte er mehrere Fenster eines Bürocontainers als auch einen darin befindlichen Rollcontainer auf. Auf ca. 2000 Euro beläuft sich der Schaden an Container, Inventar und Zaun. Mit gut 300 Euro Bargeld aus einer Kassette flüchtete der dunkel gekleidete Täter zu Fuß in Richtung Fahrradweg. Die Polizei in Herborn nimmt unter Tel.: 02772/4705-0 Hinweise von Zeugen entgegen.

Corina Weisbrod, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell