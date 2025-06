POL-LDK: Roller in Herborn gestohlen

Dillenburg (ots) - Eschenburg: 74-Jährige beim Fliegerfest in Hirzenhain verletzt Nach einem Vorfall auf dem Fliegerfest in Hirzenhain sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein Unbekannter offenbar infolge seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und stieß taumelnd gegen eine 74-jährige Frau aus Driedorf. Die Dame stürzte zu Boden und verletzte sich an der Hand so schwer, dass sie später ...

mehr