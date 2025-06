POL-LDK: 74-Jährige beim Fliegerfest in Hirzenhain verletzt

Dillenburg (ots) - Dillenburg- Unfallzeugen gesucht Nach einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am 24.05.2025 war eine BMW-Fahrerin in der Berliner Straße unterwegs. Sie hielt an der rotzeigenden Ampel zur B277 an. Als die Ampel auf grün umschaltete, fuhr sie an. ...

mehr