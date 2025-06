Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parkplatzrempler + Widerstand geleistet- Anzeige folgt + eingebrochen

Dillenburg (ots)

Herborn- Parkplatzrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte am Donnerstag (12.06.2025) ein Unbekannter einen weißen Mercedes. Der Besitzer hatte seinen EQC 400 4 Matic um 14:00 Uhr in der Hauptstraße vor dem dortigen Obst- und Gemüseladen abgestellt. Als er 30 Minuten später zurückkehrte bemerkte er einen Unfallschaden am Stoßfänger hinten rechts. Der Unfallfahrer fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem etwa 60- jährigen Mann. Er soll 175-180 cm groß sein, eine schmale Statur und dunkelbraune Haare haben. Er war mit einer Jeans und T-Shirt bekleidet. Der Mann fragte im Obstladen nach, wem der weiße Benz gehört. Der bislang Unbekannte wird geben, sich bei der Herborner Polizei zu melden. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise zu einem schwarzen Mercedes EQE, der ebenfalls vor dem Laden parkte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 zu melden.

Wetzlar-Nauborn: Widerstand geleistet- Anzeige folgt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gestern Abend (16.06.2025) gegen 21:55 Uhr einen alkoholisierten Mann auf dem Rewe-Parkplatz in der Artur-Herzog-Straße, der offensichtlich auf sein Motorroller steigen wollte um loszufahren. Der Anrufer hielt den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Mannes verhielt sich dieser zunächst unkooperativ. Im Verlauf der Kontrolle hob er die Fäuste und ging auf die Beamten los, die ihn in der Folge festnahmen. Er wurde für die anschließenden polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Auf den Wetzlarer kommt nun eine Anzeige wegen Widerstand zu.

Solms-Burgsolms: eingebrochen

Im Zeitraum, zwischen Sonntag (15.06.2025), 19:10 Uhr und Montag (16.06.2025), 11:00 Uhr drangen Unbekannte in zwei Lagerhallen in der Straße "Kalkgraben" ein. Zudem brachen sie einen auf dem Gelände stehenden Pkw und ein Wohnmobil auf. Sie stahlen zwei Säbelsägen im Wert von rund 400 Euro und ein 4.200 Euro teures E-Bike. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der verursachte Schaden wird zudem mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell