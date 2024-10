POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun (ots) - In Mehren in der Gillenfelder Straße haben Unbekannte in der Nacht vom 14. auf den 15.10. die Scheibe der Fahrertüre eines geparkten Pkw eingeschlagen. Es handelte sich um einen VW Polo. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die PI Daun, Tel. 06592 96260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592 96260 pidaun@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

