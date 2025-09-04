Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Flammen

Bad Langensalza (ots)

Durch Unbekannte wurden in der Salzstraße am Mittwochabend mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Gegen 22.45 Uhr konnten Kameraden der örtlichen Feuerwehr den Brand ablöschen, ohne das weitere Gefahren bestanden haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Personen, die Angaben zur Ursache des Feuers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0230478

