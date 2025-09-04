Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junger Radfahrer und Auto stoßen zusammen

Mühlhausen (ots)

Im Lindenbühl kreuzte am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 9-jähriger Junge vor einem Volkswagen die Fahrbahn. Aufgrund des plötzlichen Erscheinens des Radfahrers war es dem Autofahrer trotz Notbremsung nicht möglich die Kollision zu vermeiden. Durch den Aufprall stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 9-Jährige kam zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Klinikum. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell