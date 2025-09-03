Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in leerstehendem Haus - Kripo ermittelt

Ellrich (ots)

Am Mittwoch, den 27. Augsut 2025, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses, welcher in der Nordhäuser Straße auf ein weiteres Gebäude teilweise übergegriffen hatte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6105222

Seither ermittelten die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit Hochdruck an der Brandursache. Hierbei stellte sich heraus, dass eine vorsätzliche Brandstiftung dazu führte, dass aus dem Wohnhaus die Flammen schlugen und einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro verursachten.

Durch Zeugen konnte ein Fahrzeug wahrgenommen werden, das unmittelbar nach Brandausbruch vom Brandort flüchtete und so in den Fokus der Ermittlungen geriet. Noch am Freitag folgten Durchsuchungsmaßnahmen mit der Unterstützung der Länderpolizeien aus Sachsen-Anhalt und Berlin. Die Ermittlungsergebnisse führten dazu, dass gegen einen 48-Jährigen ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Am Dienstag klickten in Berlin die Handschellen und der Beschuldigte sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei Nordhausen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und die engen Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten aus Sachsen-Anhalt und Berlin, welche zu dem schnellen Ermittlungserfolg führten, um den Täter der vorsätzlichen, schweren Brandstiftung zu überführen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell