PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in leerstehendem Haus - Kripo ermittelt

Ellrich (ots)

Am Mittwoch, den 27. Augsut 2025, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses, welcher in der Nordhäuser Straße auf ein weiteres Gebäude teilweise übergegriffen hatte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6105222

Seither ermittelten die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit Hochdruck an der Brandursache. Hierbei stellte sich heraus, dass eine vorsätzliche Brandstiftung dazu führte, dass aus dem Wohnhaus die Flammen schlugen und einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro verursachten.

Durch Zeugen konnte ein Fahrzeug wahrgenommen werden, das unmittelbar nach Brandausbruch vom Brandort flüchtete und so in den Fokus der Ermittlungen geriet. Noch am Freitag folgten Durchsuchungsmaßnahmen mit der Unterstützung der Länderpolizeien aus Sachsen-Anhalt und Berlin. Die Ermittlungsergebnisse führten dazu, dass gegen einen 48-Jährigen ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Am Dienstag klickten in Berlin die Handschellen und der Beschuldigte sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei Nordhausen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und die engen Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten aus Sachsen-Anhalt und Berlin, welche zu dem schnellen Ermittlungserfolg führten, um den Täter der vorsätzlichen, schweren Brandstiftung zu überführen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 16:03

    LPI-NDH: Berauscht ohne Fahrerlaubnis - Ermittlungen eingeleitet

    Mühlhausen (ots) - Durch den Hinweis eines Beamten, der sich im Dienstfrei befand, konnten Polizisten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen Autofahrer in der Ammerschen Landstraße feststellen und kontrollieren. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum mehrerer berauschender Mittel hinwies und der Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 16:02

    LPI-NDH: Radfahrer und Pkw stoßen Zusammen - weiter Ermittlungsverfahren im Nachgang

    Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch ereignete sich in der Marcel-Verfaillie-Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer nach der Kollision mit einem Auto zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ein aus der Krollstraße einfahrender Pkw kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrradfahrer. Bei der Überprüfung des E-Bikes wurde festgestellt, dass für dieses ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 16:01

    LPI-NDH: Mopedfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

    Leinefelde (ots) - Am Mittwoch befuhr gegen 07.30 Uhr ein Mopedfahrer die Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Bei dem Einbiegen auf einen Parkplatz kam es zur Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Personenschäden waren nicht zu beklagen. Als Unfallursache kommt gemäß den Angaben des Kleinkraftradfahrers womöglich die tiefstehende Sonne in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren