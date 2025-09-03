PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Mopedfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Leinefelde (ots)

Am Mittwoch befuhr gegen 07.30 Uhr ein Mopedfahrer die Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Bei dem Einbiegen auf einen Parkplatz kam es zur Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Personenschäden waren nicht zu beklagen. Als Unfallursache kommt gemäß den Angaben des Kleinkraftradfahrers womöglich die tiefstehende Sonne in Frage.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

