LPI-NDH: Stromkabel auf Baustelle entwendet

Ellrich (ots)

In der Zeit von Samstag 05.30 Uhr bis Dienstag 21.30 Uhr betraten Unbekannte den Baustellenbereich einer Gleisanlage in der Pontelstraße auf Höhe des ehemaligen Güterbahnhofs. Bei der Baustelle begangen die Täter den Diebstahl von mehreren Kabeltrommeln. Diese hatten einen Wert von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0229425

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

