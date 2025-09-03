Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ast gerät in Brand - Feuerwehr rückt an

Schachtebich (ots)

Im Bereich des Gänseteichs wurde der Rettungsleitstelle am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein brennender Baum gemeldet. Bei der Prüfung vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um den in Brand geratenen Ast eines Baumes der schnell gelöscht werden konnte, ohne dass er auf weitere Vegetation übergreifen konnte. Derzeit geht man von einer möglichen Selbstentzündung aus und konnte keine Hinwiese auf eine strafbare Handlung ergründen.

